ОБСЕ: более 180 мирных жителей погибли в 2018 году в результате конфликта в Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что более 180 мирных жителей погибли в 2018 году в результате конфликта в Донбассе.

«Мы зафиксировали за этот год 183 жертвы среди гражданского населения в Донбассе», — приводит ТАСС слова Хуга.

Он отметил, что миссия ОБСЕ с начала 2018 года зафиксировала более 205 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.

19 сентября мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более 3 тыс. мирных жителей с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.