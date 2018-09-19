В ООН назвали число погибших в Донбассе с 2014 года

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более 3 тыс. мирных жителей с начала конфликта в Донбассе.

«С начала конфликта (14 апреля 2014 года) по 15 августа 2018 года УВКПЧ зафиксировало 2737 погибших среди гражданского населения (1571 мужчина, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 девочек и 56 взрослых неизвестного пола)», — говорится в докладе миссии.

Отмечается, что с учётом 298 жертв авиакатастрофы рейса МН17 Malaysia Airlines общее количество погибших гражданских лиц составляет как минимум 3035 человек.

По оценкам ООН, по состоянию на август 2018 года число раненых в регионе составляет от 7 до 9 тыс.

Ранее в Киеве заявили, что за время боевых действий в Донбассе погиб 21 сотрудник украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

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