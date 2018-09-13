На Украине назвали число погибших за время конфликта в Донбассе спасателей
- РИА Новости
Отмечается, что ещё 38 сотрудников ГСЧС получили ранения.
Порошенко посетил мероприятия по случаю Дня спасателя Украины в Мариинском дворце в Киеве, в ходе которых почтил память погибших минутой молчания.
По словам Порошенко, на Украине в последние годы уменьшилось количество ЧС.
«Это ещё одно доказательство того, что страна меняется и меняется служба чрезвычайных ситуаций», — сказал он.
В апреле в ООН заявили, что в ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли более 2,5 тыс. человек.