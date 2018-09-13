На Украине назвали число погибших за время конфликта в Донбассе спасателей

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За время боевых действий в Донбассе погиб 21 сотрудник украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
На Украине назвали число погибших за время конфликта в Донбассе спасателей
  • РИА Новости

Отмечается, что ещё 38 сотрудников ГСЧС получили ранения. 

Порошенко посетил мероприятия по случаю Дня спасателя Украины в Мариинском дворце в Киеве, в ходе которых почтил память погибших минутой молчания. 

По словам Порошенко, на Украине в последние годы уменьшилось количество ЧС.

«Это ещё одно доказательство того, что страна меняется и меняется служба чрезвычайных ситуаций», — сказал он.

В апреле в ООН заявили, что в ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли более 2,5 тыс. человек.

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