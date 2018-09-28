ЕС инвестирует €1 млрд в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров

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Совет стран Евросоюза поддержал план Еврокомиссии инвестировать около €1 млрд в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров, ещё €400 млн поступит от частных компаний.
ЕС инвестирует €1 млрд в развитие инфраструктуры суперкомпьютеров
  • ©Marius Becker
  • globallookpress.com

Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, в ноябре 2018 года планируется создать профильное совместное предприятие EuroHPC, которое будет функционировать до конца 2026 года.

Отмечается, что EuroHPC объединит ресурсы 25 стран Европы для создания суперкомпьютерной и информационной инфраструктуры, поддержит исследования и инновации в этой сфере.

В комиссии уточнили, что в ЕС планируют закупить два суперкомпьютера, которые входили бы в топ-5 лучших в мире, и как минимум два других, которые можно было бы отнести к топ-25. Они будут связаны с существующими в ЕС суперкомпьютерами.

В настоящее время в EuroHPC планируют принять участие Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания.

Ранее СМИ сообщали, что в США создали «самый мощный» в мире суперкомпьютер. Его максимальная вычислительная мощность составляет 200 петафлопсов.

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