СМИ: В США создали «самый мощный» суперкомпьютер
Суперкомпьютер под названием Summit способен выполнять до 200 миллионов миллиардов операций в секунду.
«Это делает его в миллион раз быстрее обычного ноутбука», — отмечает издание.
Отмечается, что суперкомпьютер создали в национальной лаборатории при Министерстве энергетики США в штате Теннессси.
По данным издания, вычислительная машина США на 60% быстрее предыдущего лидера в списке суперкомпьютеров — китайского Sunway TaihuLight.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует выделить €1 млрд на создание инфраструктуры суперкомпьютеров.