СМИ: В США создали «самый мощный» суперкомпьютер

В США создали новый суперкомпьютер с максимальной вычислительной мощностью 200 петафлопс , что делает его «самым мощным» в мире. Об этом информирует MIT Technology Review.

Суперкомпьютер под названием Summit способен выполнять до 200 миллионов миллиардов операций в секунду. «Это делает его в миллион раз быстрее обычного ноутбука», — отмечает издание. Отмечается, что суперкомпьютер создали в национальной лаборатории при Министерстве энергетики США в штате Теннессси. По данным издания, вычислительная машина США на 60% быстрее предыдущего лидера в списке суперкомпьютеров — китайского Sunway TaihuLight. Ранее сообщалось, что ЕС планирует выделить €1 млрд на создание инфраструктуры суперкомпьютеров.