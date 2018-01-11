ЕС планирует выделить €1 млрд на создание инфраструктуры суперкомпьютеров

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Европейская комиссия объявила о планах инвестирования совместно со странами — членами Евросоюза в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров мирового уровня.

«Суперкомпьютеры необходимы для обработки всё большего объёма данных. Они могут принести пользу обществу во многих областях: от здравоохранения и возобновляемых источников энергии до системы безопасности автомобилей и кибербезопасности», — говорится в коммюнике ЕК.

Предполагается, что новая структура EuroHPC реализует в ЕС инфраструктуру расчётов высокой степени эффективности мирового уровня. Она будет поддерживать программу исследований и инноваций с целью развития технологий, информационной техники и программного обеспечения для этих суперкомпьютеров.

Вклад ЕС в EuroHPC составит около €486 млн, аналогичную сумму добавят государства-члены и ассоциированные с ЕС страны. В целом же предполагается инвестировать порядка €1 млрд до 2020 года. Кроме того, ожидается, что частные партнёры инициативы также внесут свой вклад, отмечается в документе.

Ранее Совет Евросоюза заявил о планах создать сертификационную систему кибербезопасности.

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