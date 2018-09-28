В ходе столкновений в секторе Газа погибли три человека

В результате столкновений в секторе Газа между палестинцами и военнослужащими армии Израиля погибли три человека, 269 пострадали.

Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. *🚨Palestinian Ministry of Health – Gaza*

Great March of Return Casualties Update (Date: 28\9\2018 Time: 6:30pm ) Martyr :3

Injured: 269... https://t.co/Hd9Qry6to8 — د.أشرف القدرة (@press221) 28 de setembre de 2018 Ранее стало известно, что палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с израильскими военнослужащими. Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются в регионе с 30 марта.