В результате удара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев

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По словам представителя местного Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидры, двое палестинцев погибли в результате авиаудара Армии Израиля по объектам в секторе Газа.
В результате удара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев
  • globallookpress.com
  • © Mahmoud Khattab

«Тела двух погибших поступили этой ночью в больницу Насер в городе Хан-Юнисе. Палестинцы погибли в результате израильского обстрела», — цитирует его РИА Новости.

При этом аль-Кидра не уточнил, были ли погибшие мирными жителями или представителями какого-либо движения.

Ранее израильские военнослужащие заявили об ударе с воздуха по «террористам», которые приблизились к пограничному забору и оставили там «подозрительный предмет».

Также сообщалось, что по меньшей мере 395 палестинцев получили ранения, один погиб в результате столкновений в секторе Газа.

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