В результате удара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев
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«Тела двух погибших поступили этой ночью в больницу Насер в городе Хан-Юнисе. Палестинцы погибли в результате израильского обстрела», — цитирует его РИА Новости.
При этом аль-Кидра не уточнил, были ли погибшие мирными жителями или представителями какого-либо движения.
Ранее израильские военнослужащие заявили об ударе с воздуха по «террористам», которые приблизились к пограничному забору и оставили там «подозрительный предмет».
Также сообщалось, что по меньшей мере 395 палестинцев получили ранения, один погиб в результате столкновений в секторе Газа.