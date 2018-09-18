В результате удара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев

По словам представителя местного Министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидры, двое палестинцев погибли в результате авиаудара Армии Израиля по объектам в секторе Газа.

«Тела двух погибших поступили этой ночью в больницу Насер в городе Хан-Юнисе. Палестинцы погибли в результате израильского обстрела», — цитирует его РИА Новости.

При этом аль-Кидра не уточнил, были ли погибшие мирными жителями или представителями какого-либо движения.

Ранее израильские военнослужащие заявили об ударе с воздуха по «террористам», которые приблизились к пограничному забору и оставили там «подозрительный предмет».

Также сообщалось, что по меньшей мере 395 палестинцев получили ранения, один погиб в результате столкновений в секторе Газа.