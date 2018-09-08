Умер пострадавший в стычке с израильскими военными палестинский подросток
- Reuters
По данным ведомства, он получил пулевое ранение в районе города Рафах на израильской границе.
В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек бросает в израильских солдат камень, а затем снимает белую футболку и машет ей. Предположительно, это был погибший подросток.
Израильские военные заявили, что по данному факту начато расследование.
Ранее стало известно, что минимум 395 палестинцев получили ранения, один погиб в результате столкновений в секторе Газа.
Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются с 30 марта.