Умер пострадавший в стычке с израильскими военными палестинский подросток

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о смерти 16-летнего палестинца, который пострадал во время стычки с израильскими военными. Об этом сообщает Associated Press.

По данным ведомства, он получил пулевое ранение в районе города Рафах на израильской границе.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек бросает в израильских солдат камень, а затем снимает белую футболку и машет ей. Предположительно, это был погибший подросток.

Израильские военные заявили, что по данному факту начато расследование.

Ранее стало известно, что минимум 395 палестинцев получили ранения, один погиб в результате столкновений в секторе Газа.

Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются с 30 марта.