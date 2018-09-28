Эксперт прокомментировал позицию Трампа по российскому газу
«Сейчас для Трампа на повестке в первую очередь стоит вопрос выборов в конгресс в ноябре. И ради победы своих сторонников он старается выполнять предвыборные обещания. Трамп намеревается «сделать Америку великой» через возвращение промышленности из-за рубежа, возрождение национальной промышленности, лоббирование интересов американских компаний. В данном случае вся эта история с «Северным потоком — 2» — борьба за интересы американских производителей сжиженного газа. Понятно, что это будет продолжаться как минимум до выборов в конгресс. Трамп на международной арене не координирует свои действия с партнёрами и совершенно не беспокоится об их интересах. Это традиционная американская политика. Трамп делает это всё очень грубо, не согласовывает с нормами дипломатии. Просто гнёт свою линию», — считает Шатров.
Однако, по мнению эксперта, именно Трампу придётся отступить от своих позиций.
«Вашингтон сейчас угрожает санкциями всему миру, странам, которые не согласны с его политикой. Санкции уже начинают бить по американским компаниям. На них вводятся контрсанкции, нарушаются сложившиеся связи. Я думаю, что в вопросах строительства «Северного потока — 2» придётся отступить Трампу, а не европейским лидерам. В Европе существует единая позиция, ни одна из стран не готова пойти на попятную», — заключил он.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.