Эксперт прокомментировал позицию Трампа по российскому газу

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT позицию президента США Дональда Трампа, который на саммите НАТО заявил, что европейские страны «кормят Россию», приобретая у неё газ.

«Сейчас для Трампа на повестке в первую очередь стоит вопрос выборов в конгресс в ноябре. И ради победы своих сторонников он старается выполнять предвыборные обещания. Трамп намеревается «сделать Америку великой» через возвращение промышленности из-за рубежа, возрождение национальной промышленности, лоббирование интересов американских компаний. В данном случае вся эта история с «Северным потоком — 2» — борьба за интересы американских производителей сжиженного газа. Понятно, что это будет продолжаться как минимум до выборов в конгресс. Трамп на международной арене не координирует свои действия с партнёрами и совершенно не беспокоится об их интересах. Это традиционная американская политика. Трамп делает это всё очень грубо, не согласовывает с нормами дипломатии. Просто гнёт свою линию», — считает Шатров.

Однако, по мнению эксперта, именно Трампу придётся отступить от своих позиций.

«Вашингтон сейчас угрожает санкциями всему миру, странам, которые не согласны с его политикой. Санкции уже начинают бить по американским компаниям. На них вводятся контрсанкции, нарушаются сложившиеся связи. Я думаю, что в вопросах строительства «Северного потока — 2» придётся отступить Трампу, а не европейским лидерам. В Европе существует единая позиция, ни одна из стран не готова пойти на попятную», — заключил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.