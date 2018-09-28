В МИД России рассказали о контактах с Израилем по инциденту с Ил-20

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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что контакты с Израилем по ситуации вокруг сбитого в Сирии российского самолёта Ил-20 идут постоянно.
В МИД России рассказали о контактах с Израилем по инциденту с Ил-20
  • Reuters

«Контакты идут постоянно. Сразу же премьер-министр Израиля обещал прислать военных представителей, руководства ВВС Израиля, такие контакты были, и они продолжаются», — цитирует РИА Новости Богданова.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 над акваторией Средиземного моря не отразился на контактах России и Израиля

Самолёт был сбит в Сирии 17 сентября. В результате катастрофы погибли 15 человек.

По данным Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.

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