В МИД России рассказали о контактах с Израилем по инциденту с Ил-20
- Reuters
«Контакты идут постоянно. Сразу же премьер-министр Израиля обещал прислать военных представителей, руководства ВВС Израиля, такие контакты были, и они продолжаются», — цитирует РИА Новости Богданова.
Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 над акваторией Средиземного моря не отразился на контактах России и Израиля.
Самолёт был сбит в Сирии 17 сентября. В результате катастрофы погибли 15 человек.
По данным Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.