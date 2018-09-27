Глава Минобороны Израиля заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией

Короткая ссылка
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 над акваторией Средиземного моря не отразился на контактах России и Израиля.
Глава Минобороны Израиля заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией
  • Reuters

«Прежде всего мы ценим отношения с Россией, а также очень значимую координацию в области безопасности между российскими военными и Армией обороны Израиля», — цитирует РИА Новости Либермана.

Он также отметил, что Израиль поддерживает контакты и координируется с Россией.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что крушение Ил-20 могло привести к более серьёзным последствиям.

Самолёт был сбит в Сирии 17 сентября. В результате катастрофы погибли 15 человек.

По данным Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить