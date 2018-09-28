В США заявили об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии

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Инцидент с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря является опасным примером эскалации в Сирии, которую следует остановить. Такое мнение выразил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Сейчас в Сирии пять государственных вооружённых сил: американские, русские, турецкие, иранские и израильские — последние, во всяком случае, присутствуют в воздухе. Они по всей Сирии наталкиваются друг на друга», — приводит его слова РИА Новости.

Джеффри подчеркнул, что конфликт в Сирии нужно «заморозить любым возможным способом».

Ранее глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией.

17 сентября российский самолёт Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

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