Почти 30 пассажиров самолёта пострадали из-за турбулентности в Мексике

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В Мексике 29 человек получили травмы из-за попадания самолёта в зону турбулентности на внутреннем рейсе.
Почти 30 пассажиров самолёта пострадали из-за турбулентности в Мексике
  • © pixabay.com

Об этом сообщает KTLA.

Отмечается, что 12 пострадавших были госпитализированы после приземления. 

По данным телеканала, самолёт авиакомпании Volaris выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану.

Уточняется, что среди пострадавших есть члены экипажа лайнера.

В апреле сообщалось, что три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолёта авиакомпании Air India отвалился от корпуса при попадании в зону мощной турбулентности в Индии.

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