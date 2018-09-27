Почти 30 пассажиров самолёта пострадали из-за турбулентности в Мексике

В Мексике 29 человек получили травмы из-за попадания самолёта в зону турбулентности на внутреннем рейсе.

Об этом сообщает KTLA.

Отмечается, что 12 пострадавших были госпитализированы после приземления.

По данным телеканала, самолёт авиакомпании Volaris выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану.

Уточняется, что среди пострадавших есть члены экипажа лайнера.

В апреле сообщалось, что три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолёта авиакомпании Air India отвалился от корпуса при попадании в зону мощной турбулентности в Индии.