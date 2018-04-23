Три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта во время полёта

Короткая ссылка
Три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолёта авиакомпании Air India отвалился от его корпуса в результате попадания в зону мощной турбулентности.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошёл вскоре после взлёта. По словам чиновников, лайнер продолжало трясти в течение 10-12 минут.

После того, как самолёт вышел из зоны турбулентности, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.

По данным телекомпании, в момент происшествия на борту находилось 240 пассажиров.

Уточняется, что самолёт выполнял перелёт из города Амритсар в Дели.

Ранее в США пассажирка самолёта Boeing-737 авиакомпании Southwest Airlines погибла из-за взрыва левого двигателя во время полёта. Женщину по пояс затянуло в разбитый иллюминатор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных