Три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта во время полёта
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что инцидент произошёл вскоре после взлёта. По словам чиновников, лайнер продолжало трясти в течение 10-12 минут.
После того, как самолёт вышел из зоны турбулентности, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.
По данным телекомпании, в момент происшествия на борту находилось 240 пассажиров.
Уточняется, что самолёт выполнял перелёт из города Амритсар в Дели.
Ранее в США пассажирка самолёта Boeing-737 авиакомпании Southwest Airlines погибла из-за взрыва левого двигателя во время полёта. Женщину по пояс затянуло в разбитый иллюминатор.