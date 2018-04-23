Три человека пострадали в результате поломки иллюминатора самолёта во время полёта

Три человека получили травмы из-за того, что иллюминатор самолёта авиакомпании Air India отвалился от его корпуса в результате попадания в зону мощной турбулентности.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошёл вскоре после взлёта. По словам чиновников, лайнер продолжало трясти в течение 10-12 минут.

После того, как самолёт вышел из зоны турбулентности, пассажиры попытались прикрепить отвалившийся от корпуса лайнера иллюминатор обратно.

По данным телекомпании, в момент происшествия на борту находилось 240 пассажиров.

Уточняется, что самолёт выполнял перелёт из города Амритсар в Дели.

Ранее в США пассажирка самолёта Boeing-737 авиакомпании Southwest Airlines погибла из-за взрыва левого двигателя во время полёта. Женщину по пояс затянуло в разбитый иллюминатор.