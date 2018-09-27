МИД Китая отреагировал на обвинения Трампа в намерении вмешаться в выборы в США

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы намерении Пекина вмешаться в предстоящие промежуточные американские выборы 2018 года.
МИД Китая отреагировал на обвинения Трампа в намерении вмешаться в выборы в США
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По его словам, «международное сообщество очень хорошо знает, кто чаще всего вмешивается во внутренние дела других государств».

«Мы рекомендуем США прекратить свои безосновательные обвинения и клевету в отношении Китая, прекратить делать заявления и предпринимать действия, которые могут навредить нашим двусторонним отношениям», — цитирует Гэн Шуана РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Китай в попытках вмешаться в американские выборы из-за того, что Вашингтон «пошёл на спор» с Пекином в вопросах торговли.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера в адрес Китая.

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