Эксперт объяснил обвинения Трампа в адрес Китая

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT обвинение президента США Дональда Трампа в адрес Китая в попытках вмешаться в американские выборы.
Эксперт объяснил обвинения Трампа в адрес Китая
  • Reuters

«Трамп таким образом в очередной раз доказывает мировой общественности, что он сильный и бравый парень, который не боится обвинять могущественную державу на фоне настоящей торговой войны, существующей между Америкой и Китаем. Это заявление нужно воспринимать в контексте предстоящих выборов в конгресс», — отметил Данюк.

По его словам, Трамп пытается «одним выстрелом убить двух зайцев».

«В очередной раз он показывает, что считает Китай оппонентом и что на нём сфокусировано внимание администрации. С другой стороны, Трамп пытается обезопасить себя в преддверии выборов от обвинений в том, что в очередной раз избирательный процесс в США был подвергнут атакам и американцы ничего не смогли сделать. Трамп говорит о том, что мы знаем об этих намерениях, а если такие обвинения будут, то он всегда может сказать о том, что предупреждал», — заключил Данюк.

Эксперт добавил, что Трамп «умело использует консолидационную риторику для того, чтобы набрать политические очки и чтобы обезопасить себя и свой авторитет».

Ранее Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы.

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