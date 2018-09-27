Зариф заявил о намерении Ирана противостоять санкциям США
- Reuters
«Мы продолжим работать, чтобы противостоять незаконным санкциям США и безвозвратно покончить с дестабилизирующим феноменом экстерриториальных законов Соединённых Штатов», — написал он.
При этом он добавил, что Иран продолжит сотрудничество с иностранными партнёрами «для создания новой окружающей реальности», где страны будут иметь возможность отстаивать свои интересы.
Ранее главы МИД России, Германии, Франции, Великобритании и Китая договорились о создании механизма для торговли с Ираном в обход санкций США.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что создание подобного механизма контрпродуктивно для миропорядка.
Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с американскими санкциями против Ирана.