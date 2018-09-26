Госсекретарь США назвал Иран «беззаконным режимом»

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана являются «беззаконным режимом».

«Послужной список Ирана за последние 40 лет показывает, что он из числа наихудших нарушителей Устава ООН. Это по-настоящему беззаконный режим», — цитирует его РИА Новости.

Данное заявление он сделал во время своей речи на конференции, посвящённой Ирану.

Помпео также вновь указал, что США обвиняют иранские власти в организации терактов в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.

Ранее  Помпео подверг критике обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций, назвав это попыткой вмешаться в суверенные права Вашингтона.

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