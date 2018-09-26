Госсекретарь США назвал Иран «беззаконным режимом»

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана являются «беззаконным режимом».

«Послужной список Ирана за последние 40 лет показывает, что он из числа наихудших нарушителей Устава ООН. Это по-настоящему беззаконный режим», — цитирует его РИА Новости.

Данное заявление он сделал во время своей речи на конференции, посвящённой Ирану.

Помпео также вновь указал, что США обвиняют иранские власти в организации терактов в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.

Ранее Помпео подверг критике обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций, назвав это попыткой вмешаться в суверенные права Вашингтона.