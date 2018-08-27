Помпео раскритиковал обращение Ирана в ООН из-за санкций США

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Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций, назвав его попыткой вмешаться в суверенные права Вашингтона.
Помпео раскритиковал обращение Ирана в ООН из-за санкций США
  • © Ron Sachs
  • globallookpress.com

«Подача иска Ираном в Международный суд ООН является попыткой вмешательства в суверенное право США предпринять законные действия, включая восстановление санкций, которые необходимы для защиты нашей национальной безопасности», — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, США намерены «решительно защищаться» в суде против «необоснованных» претензий Ирана и продолжать работать с союзниками для противостояния «дестабилизирующей деятельности» иранского режима в регионе. 

Ранее Международный суд ООН приступил к разбирательству иранского дела против США из-за возобновления антииранских санкций.

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