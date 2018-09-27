Нетаньяху заявил, что крушение Ил-20 могло привести к «более серьёзным» последствиям

Крушение российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря могло привести к более серьёзным последствиям. Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Крушение российского самолёта могло иметь куда более серьёзные последствия», — приводит слова политика радио Kan.

При этом израильский премьер не уточнил, что имеется в виду под этими словами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили крушение Ил-20.

17 сентября российский самолёт Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.