Ушаков заявил о намерении Путина и Нетаньяху продолжать контакты

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерены продолжать поддерживать контакты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин с Нетаньяху встречается очень часто, и я думаю, конечно, эти встречи будут продолжены», — рассказал он.

По словам Ушакова, израильский премьер в настоящее время находится в Нью-Йорке.

«Наши лидеры условились о продолжении контактов, и я не исключаю, что после возвращения (Нетаньяху. — RT) из Нью-Йорка может состояться телефонный разговор», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили крушение российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

17 сентября Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.