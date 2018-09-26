Трамп поблагодарил Россию и Иран за «замедление» военных действий в Идлибе

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Американский лидер Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «замедление» военных действий в Идлибе.
Трамп поблагодарил Россию и Иран за «замедление» военных действий в Идлибе
  • Reuters

«Хотел бы поблагодарить Иран, Россию, Сирию за то, что в связи с настоятельной просьбой с моей стороны они существенно замедлили атаку в отношении провинции Идлиб и 3 млн людей, которые живут там, для того чтобы добраться до 35 тыс. террористов, на которых они нацелены», — сказал он.

При этом он отметил, что нужно бороться с терроризмом, но «проявлять сдержанность».

Он также поблагодарил Турцию за проведение переговоров «для обеспечения сдержанности». 

Ранее Трамп на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал добиться деэскалации военного конфликта в Сирии.

21 сентября турецкие и российские военные определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе.

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