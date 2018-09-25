Трамп призвал добиться деэскалации военного конфликта в Сирии

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Американский лидер Дональд Трамп, выступая на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что общей целью в Сирии является деэскалация военного конфликта и политическое решение.
Трамп призвал добиться деэскалации военного конфликта в Сирии
  • © Ammar Safarjalani/Xinhua
  • globallookpress.com

«Продолжается трагедия в Сирии, это душераздирающее явление. Наша общая цель должна заключаться в том, чтобы добиться деэскалации военного конфликта наряду с политическим решением, которое будет учитывать волю сирийского народа», — отметил он.

Как подчеркнул Трамп, США призывают «мирный процесс под эгидой ООН активизироваться».

«Хочу заверить вас в том, что США отреагируют, если будет использовано химическое оружие режимом Асада», — добавил он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона не намерена смещать президента Сирии Башара Асада, однако, по её словам, его уход является вопросом времени. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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