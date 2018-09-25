Трамп призвал добиться деэскалации военного конфликта в Сирии
- © Ammar Safarjalani/Xinhua
- globallookpress.com
«Продолжается трагедия в Сирии, это душераздирающее явление. Наша общая цель должна заключаться в том, чтобы добиться деэскалации военного конфликта наряду с политическим решением, которое будет учитывать волю сирийского народа», — отметил он.
Как подчеркнул Трамп, США призывают «мирный процесс под эгидой ООН активизироваться».
«Хочу заверить вас в том, что США отреагируют, если будет использовано химическое оружие режимом Асада», — добавил он.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона не намерена смещать президента Сирии Башара Асада, однако, по её словам, его уход является вопросом времени.