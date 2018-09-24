Постпред США при ООН назвала уход Асада «вопросом времени»

Соединённые Штаты не стремятся сместить президента Сирии Башара Асада, но его уход является вопросом времени. Такое мнение выразила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Трудно представить Сирию с Асадом у власти. Я думаю, он сейчас останется у власти. США, конечно же, никоим образом не пытаются заставить его уйти с поста. Но мы не думаем, что он собирается оставаться», — заявила она в интервью CBS.

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что Париж солидарен с Москвой в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а о требовании безусловного ухода Асада «больше речь не идёт».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада до 2021 года.