Постпред США при ООН назвала уход Асада «вопросом времени»

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Соединённые Штаты не стремятся сместить президента Сирии Башара Асада, но его уход является вопросом времени. Такое мнение выразила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Трудно представить Сирию с Асадом у власти. Я думаю, он сейчас останется у власти. США, конечно же, никоим образом не пытаются заставить его уйти с поста. Но мы не думаем, что он собирается оставаться», — заявила она в интервью CBS.

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что Париж солидарен с Москвой в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а о требовании безусловного ухода Асада «больше речь не идёт».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада до 2021 года.

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