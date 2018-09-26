Меркель посетит Хемниц, где прошли антимигрантские акции
- Reuters
Как сообщает местная газета Freie Presse, Меркель пообщается с читателями издания и примет участие ещё в ряде мероприятий.
Поводом для протестных настроений в Хемнице стала драка, произошедшая в ночь на 26 августа, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы граждане Сирии и Ирака, одного из них позднее отпустили.
В ходе нескольких демонстраций в городе было задержано около 300 человек.