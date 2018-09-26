Меркель посетит Хемниц, где прошли антимигрантские акции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит 16 ноября саксонский город Хемниц, где ранее прошли акции протеста против мигрантов.

Как сообщает местная газета Freie Presse, Меркель пообщается с читателями издания и примет участие ещё в ряде мероприятий.

Поводом для протестных настроений в Хемнице стала драка, произошедшая в ночь на 26 августа, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы граждане Сирии и Ирака, одного из них позднее отпустили.

В ходе нескольких демонстраций в городе было задержано около 300 человек.