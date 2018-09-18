СМИ: Подозреваемого в убийстве жителя Хемница мужчину отпустили на свободу
- © Hendrik Schmidt/dpa
- globallookpress.com
По данным издания, речь идёт о 22-летнем выходце из Ирака Юсифе А., который около трёх недель находился в следственном изоляторе.
Ранее стало известно, что в «Марше молчания» в Хемнице приняли участие более 8 тыс. человек.
Поводом для проведения протестных мероприятий стала драка, произошедшая в ночь на 26 августа, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг.
По подозрению в убийстве были арестованы граждане Сирии и Ирака.