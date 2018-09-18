СМИ: Подозреваемого в убийстве жителя Хемница мужчину отпустили на свободу

Подозреваемого в убийстве жителя немецкого города Хемниц отпустили на свободу. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на адвоката предполагаемого преступника.

По данным издания, речь идёт о 22-летнем выходце из Ирака Юсифе А., который около трёх недель находился в следственном изоляторе.

Ранее стало известно, что в «Марше молчания» в Хемнице приняли участие более 8 тыс. человек.

Поводом для проведения протестных мероприятий стала драка, произошедшая в ночь на 26 августа, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг.

По подозрению в убийстве были арестованы граждане Сирии и Ирака.