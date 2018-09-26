Россияне стали реже бронировать туры в Израиль после катастрофы в небе над Сирией

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Туристы из России стали реже бронировать туры в Израиль из-за обострения отношений между государствами после крушения российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.
Россияне стали реже бронировать туры в Израиль после катастрофы в небе над Сирией
  • © Martina Katz
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

«Туроператоры отмечают, что конфликт сказался на спросе, заявок с 17 сентября стало меньше. Кто-то даже говорит об отказах. Туристы волнуются, им кажется, что всё это происходит в небе над Израилем», — отметила она.

В то же время отмечается, что в некоторых компаниях спада спроса на туры в Израиль не заметили, однако и глубины продаж не зафиксировано.

17 сентября Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

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