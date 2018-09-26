В Иране прокомментировали обвинения Израиля в «причастности» к крушению Ил-20

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Кейван Хосрави, представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана, прокомментировал RT обвинения со стороны Израиля в якобы причастности страны к крушению российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.
В Иране прокомментировали обвинения Израиля в «причастности» к крушению Ил-20
  • Reuters

Данное заявление было сделано в Тегеране на консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане. 

«Разумеется, мы не придаём большого значения заявлениям Израиля (относительно причастности Ирана к крушению. — RT). Я имею в виду, что подобные заявления не заслуживают ответа или какой-либо дискуссии. Я полагаю, что лучший комментарий по этому вопросу был предоставлен правительством России», — отметил он.

По словам Хосрави, российская сторона предоставила детальную информацию о произошедшем в небе над Сирией инциденте, а также чётко обозначила виновных в ЧП.

Ил-20 был сбит в Сирии из-за действий израильских ВВС, представители которых прикрылись российским самолётом. В результате катастрофы погибли 15 человек.

В Минобороны России заявили, что израильская сторона ввела в заблуждение российских военных относительно района нанесения ударов по объектам в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасное место. 

Впоследствии глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Москва передаст Дамаску современный зенитный ракетный комплекс С-300.

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