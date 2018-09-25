Погибшие при крушении Ил-20 награждены посмертно

Российские военнослужащие, погибшие при крушении Ил-20 в результате действий Израиля в Сирии, представлены к награждению орденами Мужества посмертно.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.

«15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, их семьям оказывается вся необходимая поддержка и помощь.

Ил-20 был сбит в Сирии из-за действий израильских ВВС, лётчики которых прикрылись российским самолётом.

В Минобороны России заявили, что израильская сторона ввела в заблуждение Россию относительно района нанесения ударов в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасное место.