Погибшие при крушении Ил-20 награждены посмертно
- Reuters
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.
«15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно», — сообщили в ведомстве.
Как отмечается, их семьям оказывается вся необходимая поддержка и помощь.
Ил-20 был сбит в Сирии из-за действий израильских ВВС, лётчики которых прикрылись российским самолётом.
В Минобороны России заявили, что израильская сторона ввела в заблуждение Россию относительно района нанесения ударов в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасное место.