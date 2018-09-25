Погибшие при крушении Ил-20 награждены посмертно

Короткая ссылка
Российские военнослужащие, погибшие при крушении Ил-20 в результате действий Израиля в Сирии, представлены к награждению орденами Мужества посмертно.
Погибшие при крушении Ил-20 награждены посмертно
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.

«15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, их семьям оказывается вся необходимая поддержка и помощь.

Ил-20 был сбит в Сирии из-за действий израильских ВВС, лётчики которых прикрылись российским самолётом. 

В Минобороны России заявили, что израильская сторона ввела в заблуждение Россию относительно района нанесения ударов в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасное место. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить