Марина Бутина рассказала об отношениях её сестры с Полом Эриксоном

Марина Бутина, сестра арестованной в США Марии Бутиной, в беседе с RT рассказала об отношениях россиянки с американцем Полом Эриксоном.

«Наша семья на протяжении нескольких лет знакома с Полом. Я хочу сказать, что это исключительно честный, порядочный и положительный человек. Они были вместе около четырёх лет», — уточнила она.

При этом, по словам Марины, для её сестры карьера имела первостепенное значение.

«Она не стремилась выйти замуж и завести ребёнка. Она хотела чего-то добиться в жизни», — заключила сестра.

Ранее в СМИ появилась информация о Поле Эриксоне, отношения с которым Бутина якобы использовала для установления необходимых контактов в США.

Подробнее — в материале RT.