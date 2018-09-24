Сестра Бутиной опровергла сообщения NYT о её «попытках» организовать встречу Путина и Трампа
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«Мария не организовывала никаких встреч. Но никогда не делала тайны из того, какими она бы хотела видеть отношения между Россией и США. Все свои мысли она открыто выражала на своих страницах в соцсетях, в публикациях в СМИ, в том числе и американских», — объяснила она.
По словам сестры Бутиной, американская сторона построила обвинение «на отдельных фразах и высказываниях» россиянки.
В июле сообщалось, что Мария Бутина была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.
10 сентября суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест до начала процесса.
Подробнее — в материале RT.