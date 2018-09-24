Сестра Бутиной опровергла сообщения NYT о её «попытках» организовать встречу Путина и Трампа

Короткая ссылка
Марина Бутина, сестра арестованной в США Марии Бутиной, в разговоре с RT прокомментировала сообщения The New York Times о том, что россиянка несколько раз якобы пыталась организовать тайную встречу лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Сестра Бутиной опровергла сообщения NYT о её «попытках» организовать встречу Путина и Трампа
  • © mvbutina/ facebook.com
  • globallookpress.com

«Мария не организовывала никаких встреч. Но никогда не делала тайны из того, какими она бы хотела видеть отношения между Россией и США. Все свои мысли она открыто выражала на своих страницах в соцсетях, в публикациях в СМИ, в том числе и американских», — объяснила она. 

По словам сестры Бутиной, американская сторона построила обвинение «на отдельных фразах и высказываниях» россиянки.

В июле сообщалось, что Мария Бутина была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

10 сентября суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест до начала процесса.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить