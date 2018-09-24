Сестра Бутиной опровергла сообщения NYT о её «попытках» организовать встречу Путина и Трампа

Марина Бутина, сестра арестованной в США Марии Бутиной, в разговоре с RT прокомментировала сообщения The New York Times о том, что россиянка несколько раз якобы пыталась организовать тайную встречу лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мария не организовывала никаких встреч. Но никогда не делала тайны из того, какими она бы хотела видеть отношения между Россией и США. Все свои мысли она открыто выражала на своих страницах в соцсетях, в публикациях в СМИ, в том числе и американских», — объяснила она.

По словам сестры Бутиной, американская сторона построила обвинение «на отдельных фразах и высказываниях» россиянки.

В июле сообщалось, что Мария Бутина была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

10 сентября суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест до начала процесса.

Подробнее — в материале RT.