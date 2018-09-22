Отец Бутиной рассказал о состоянии дочери после смены режима в тюрьме США

Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал, как себя чувствует его дочь после того, как её перевели на общий режим содержания в тюрьме.

Об этом сообщает ТАСС.

«Чувствует она себя приемлемо, психологически, физически, также уверена, что ей удастся доказать свою невиновность… Однозначно общий режим дал нормальное время для сна — ночное, и для бодрствования — дневное, а будут или не будут прогулки — не могу сказать, это надо по факту посмотреть», — сказал он.

По словам отца арестованной, перевод Марии Бутиной на общий режим — это результат работы, в том числе, Министерства иностранных дел России и адвокатов дочери.

Валерий Бутин добавил, что при этом в тюрьме ей всё также не позволяют чаще созваниваться с семьёй. Она может связываться с родственниками максимум два раза в неделю по общему телефону в тюрьме.

Ранее стало известно, что Бутину, обвиняемую в незаконной деятельности в качестве иностранного агента в Соединённых Штатах, перевели на общий режим содержания в тюрьме.

Как уточняет агентство, до момента перевода она проходила период так называемой административной сегрегации, подразумевающей изоляцию. Её деятельность была сильно ограничена, а её режим бодрствования приходился на глубокую ночь.

В сентябре отец Бутиной рассказал «Известиям» об условиях содержания россиянки в одиночной камере.

Бутину задержали в США в июле за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.