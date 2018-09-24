Эксперт оценил действия России в ответ на крушение Ил-20 в Сирии

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Анастасия Румянцева
Директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о том, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.
Эксперт оценил действия России в ответ на крушение Ил-20 в Сирии
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Таким образом будет создана единая, глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны, именно сирийская, которая сможет ответить на любые вызовы. С-300 — современный комплекс, хорошо себя зарекомендовавший, обладающий высокими боевыми характеристиками... При наличии автоматической системы управления, конечно, это повышает боевые возможности сирийских ПВО и сирийской армии в целом. Это серьёзная причина для того, чтобы задуматься внешним акторам в сирийском мире», — отметил Коновалов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что действия Израиля вынудили Россию принять адекватные ответные меры, направленные на повышение безопасности российских военных в Сирии.

17 сентября российский Ил-20 был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. В Минобороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

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