Эксперт: Россия и Израиль найдут способ снять напряжённость в отношениях

Россия и Израиль найдут способ снять напряжённость в отношениях после инцидента с крушением Ил-20 у берегов Сирии, поскольку интересы обеих стран в долгосрочной перспективе пересекаются, считает израильский политолог Амир Орен.

Об этом он рассказал в беседе с RT.

«После такого инцидента, когда погибли 15 военных, конечно, поначалу будет сохраняться напряжённость. Поэтому командующий ВВС Израиля генерал Амикам Норкин приехал в Москву с довольно многочисленной делегацией, состоящей из военных и представителей разведки, чтобы объяснить произошедшее», — заявил политолог.

Орен добавил, что для выяснения обстоятельств произошедшего необходимо рассматривать три проблемы.

«Координация между Израилем и Россией, координация между российской базой и самолётом, а также координация между Россией и Сирией», — сказал эксперт.

Ранее военные Израиля заявили о готовности принять представителей ВС России и предоставить им дополнительные сведения, касающиеся расследования крушения Ил-20.

23 сентября в Минобороны подчеркнули, что вина за крушение российского самолёта лежит на израильских ВВС.