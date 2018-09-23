Эксперт: Россия и Израиль найдут способ снять напряжённость в отношениях
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Об этом он рассказал в беседе с RT.
«После такого инцидента, когда погибли 15 военных, конечно, поначалу будет сохраняться напряжённость. Поэтому командующий ВВС Израиля генерал Амикам Норкин приехал в Москву с довольно многочисленной делегацией, состоящей из военных и представителей разведки, чтобы объяснить произошедшее», — заявил политолог.
Орен добавил, что для выяснения обстоятельств произошедшего необходимо рассматривать три проблемы.
«Координация между Израилем и Россией, координация между российской базой и самолётом, а также координация между Россией и Сирией», — сказал эксперт.
Ранее военные Израиля заявили о готовности принять представителей ВС России и предоставить им дополнительные сведения, касающиеся расследования крушения Ил-20.
23 сентября в Минобороны подчеркнули, что вина за крушение российского самолёта лежит на израильских ВВС.