Посол Ирана заявил, что страна сможет противостоять агрессору после теракта
- Reuters
«Организаторы этого террористического акта должны знать, что наш народ сохраняет стойкость в защите территории и безопасности страны, и агрессоров не ждёт ничего хорошего!» — написал он.
Ранее сообщалось, что четверо боевиков открыли огонь во время военного парада в Ахвазе, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о странах, которые, как предполагается, могут быть причастны к организации теракта.