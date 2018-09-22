Посол Ирана заявил, что страна сможет противостоять агрессору после теракта

Посол Ирана в России Мехди Санаи на своей странице в Facebook заявил, что власти страны смогут противостоять агрессору после теракта в городе Ахвазе.

«Организаторы этого террористического акта должны знать, что наш народ сохраняет стойкость в защите территории и безопасности страны, и агрессоров не ждёт ничего хорошего!» — написал он.

Ранее сообщалось, что четверо боевиков открыли огонь во время военного парада в Ахвазе, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о странах, которые, как предполагается, могут быть причастны к организации теракта.