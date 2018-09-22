Восемь детей погибли в результате взрыва в Афганистане

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Восемь детей погибли и ещё шесть пострадали в результате взрыва мины в афганской провинции Фарьяб.
Восемь детей погибли в результате взрыва в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает  «Синьхуа» со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранительных органов страны, возраст жертв взрыва — от шести до двенадцати лет.

Уточняется, что местные власти возложили ответственность за произошедшее на движение «Талибан»*. По их словам, именно боевики установили данную мину.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в толпе протестующих в афганской провинции Нангархар погибли 68 человек, 128 пострадали.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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