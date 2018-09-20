Четыре человека пострадали при взрыве в Афганистане

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в афганской провинции Нангархар.

Как сообщает TOLOnews, инцидент произошел в городе Джелалабад.

«По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад в провинции Нангархар в четверг. Это подтвердили чиновники, отказавшись предоставить подробную информацию о нападении», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.

At least four people were wounded in a blast in PD2 of #Jalalabad city in #Nangarhar province early Thursday, officials confirmed but did not provide details about the attack. #Afghanistanpic.twitter.com/C18i333pOS — TOLOnews (@TOLOnews) 20 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в толпе протестующих в афганской провинции Нангархар погибли 68 человек, 128 пострадали.