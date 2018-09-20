Четыре человека пострадали при взрыве в Афганистане

Короткая ссылка
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в афганской провинции Нангархар.
Четыре человека пострадали при взрыве в Афганистане
  • globallookpress.com
  • © Saifurahman Safi/Xinhua

Как сообщает TOLOnews, инцидент произошел в городе Джелалабад.

«По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад в провинции Нангархар в четверг. Это подтвердили чиновники, отказавшись предоставить подробную информацию о нападении», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в толпе протестующих в афганской провинции Нангархар погибли 68 человек, 128 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить