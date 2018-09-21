The Telegraph: Порошенко подал в суд на BBC

Украинский президент Пётр Порошенко подал иск в суд на телерадиокорпорацию BBC в связи с публикацией материала, где утверждалось, что он заплатил около $400 тыс. за встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на полученный в распоряжение документ.

Как отмечается, адвокаты Порошенко отвергают эти сообщения и заявляют, что публикация «серьёзно навредила» репутации украинского президента.

В публикации, которая вышла на BBC в мае, говорилось, что адвокат Майкл Коэн, который представляет интересы Трампа, тайно получил $400 тыс. за организацию встречи американского лидера с Порошенко.

Подробнее о встрече Трампа и Порошенко в Белом доме — в материале RT.