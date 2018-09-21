The Telegraph: Порошенко подал в суд на BBC
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Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на полученный в распоряжение документ.
Как отмечается, адвокаты Порошенко отвергают эти сообщения и заявляют, что публикация «серьёзно навредила» репутации украинского президента.
В публикации, которая вышла на BBC в мае, говорилось, что адвокат Майкл Коэн, который представляет интересы Трампа, тайно получил $400 тыс. за организацию встречи американского лидера с Порошенко.
Подробнее о встрече Трампа и Порошенко в Белом доме — в материале RT.