The Telegraph: Порошенко подал в суд на BBC

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Украинский президент Пётр Порошенко подал иск в суд на телерадиокорпорацию BBC в связи с публикацией материала, где утверждалось, что он заплатил около $400 тыс. за встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
The Telegraph: Порошенко подал в суд на BBC
  • ©Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на полученный в распоряжение документ. 

Как отмечается, адвокаты Порошенко отвергают эти сообщения и заявляют, что публикация «серьёзно навредила» репутации украинского президента.

В публикации, которая вышла на BBC в мае, говорилось, что адвокат Майкл Коэн, который представляет интересы Трампа, тайно получил $400 тыс. за организацию встречи американского лидера с Порошенко.

Подробнее о встрече Трампа и Порошенко в Белом доме — в материале RT.

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