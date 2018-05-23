СМИ узнали о «тайном платеже» адвокату Трампа за визит Порошенко в Белый дом

Адвокат Майкл Коэн, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, тайно получил $400 тыс. за организацию встречи американского лидера с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в Киеве.

По его данным, «оплата» была организована через посредников, которые действовали от имени украинского лидера.

Как рассказал высокопоставленный сотрудник разведки в администрации Порошенко, украинскому президенту была нужна встреча с Трампом, которая была бы похожа на «переговоры».

Другой источник в Киеве заявил, что за встречу с Трампом адвокату пришлось заплатить $600 тыс.

При этом сам Коэн опроверг сообщения о получении платежа перед встречей двух президентов.

Подробнее о встрече Трампа и Порошенко в Белом доме — в материале RT.