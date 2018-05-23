СМИ узнали о «тайном платеже» адвокату Трампа за визит Порошенко в Белый дом
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Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в Киеве.
По его данным, «оплата» была организована через посредников, которые действовали от имени украинского лидера.
Как рассказал высокопоставленный сотрудник разведки в администрации Порошенко, украинскому президенту была нужна встреча с Трампом, которая была бы похожа на «переговоры».
Другой источник в Киеве заявил, что за встречу с Трампом адвокату пришлось заплатить $600 тыс.
При этом сам Коэн опроверг сообщения о получении платежа перед встречей двух президентов.
Подробнее о встрече Трампа и Порошенко в Белом доме — в материале RT.