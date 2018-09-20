Посольство России прокомментировало встречу британского министра с «Белыми касками»

Посольство России в Лондоне заявило, что встреча министра Великобритании по Ближнему Востоку Алистера Берта с «Белыми касками» является примечательной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

«Конечно, правительству Великобритании решать, какие контакты развивать и с кем встречаться высокопоставленным дипломатам. Тем не менее данный выбор примечателен», — заявил представитель посольства.

В дипмиссии отметили, что, согласно данным из разных источников, «Белые каски» аффилированы с террористами. Отмечается, что членов организации «не раз ловили на фейковых репортажах, в том числе на постановочной «химической атаке в Идлибе».

«Остаётся только сожалеть, что эта группа провокаторов пробавляется щедрыми пожертвованиями правительств западных стран, в том числе Великобритании», — резюмировали в посольстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о фактах подготовки «Белыми касками» провокации в Идлибе.