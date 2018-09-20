МИД: трагедия с Ил-20 требует разъяснений с израильской стороны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что в ближайшее время ожидаются новые данные по крушению российского самолёта Ил-20 в Сирии.
МИД: трагедия с Ил-20 требует разъяснений с израильской стороны
  • РИА Новости

«Произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и разъяснений с израильской стороны. Уверена, что они последуют в самое ближайшее время», — заявила Захарова.

Она также считает, что израильские лётчики вели себя непрофессионально.

«Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе», — добавила официальный представитель МИД.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

RT ведёт прямую трансляцию.

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