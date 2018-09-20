Кремль подтвердил получение от Асада телеграммы по поводу Ил-20

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о получении телеграммы от президента Сирии Башара Асада, в которой он выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ил-20.
Кремль подтвердил получение от Асада телеграммы по поводу Ил-20
  • РИА Новости

«Телеграмма получена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму со словами соболезнования семьям погибших в результате крушения военного самолёта Ил-20 и всему российскому народу. 

Согласно заявлению Минобороны России, данная трагедия произошла из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

В свою очередь, в Армии Израиля заявили, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить