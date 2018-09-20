Кремль подтвердил получение от Асада телеграммы по поводу Ил-20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о получении телеграммы от президента Сирии Башара Асада, в которой он выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ил-20.

«Телеграмма получена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму со словами соболезнования семьям погибших в результате крушения военного самолёта Ил-20 и всему российскому народу.

Согласно заявлению Минобороны России, данная трагедия произошла из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.

В свою очередь, в Армии Израиля заявили, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».