В Канаде школьники отравились спреем для отпугивания медведей

Королевская полиция Ньюфаундленда заявила, что от 15 до 20 школьников пострадали в результате распыления аэрозоля для отпугивания медведей.

Об этом правоохранительные органы написали на своей странице в Twitter.

«Около 15—20 школьников подверглись воздействию аэрозоля и находятся под присмотром врачей скорой помощи», — указано в сообщении.

(2/3) possibly 15-20 students came into contact with the aerosol spray and are being cared for by paramedics. — Royal Newfoundland Constabulary (@RNC_PoliceNL) 19 сентября 2018 г.

В полиции считают, что учащиеся старшей университетской школы принца Уэльского отравились спреем для отпугивания медведей.

Правоохранительные органы расследуют данный инцидент.

12 апреля в школе №9 в украинской Виннице эвакуировали более 500 человек, после того как один из учеников распылил газ из баллончика, который принёс в учебное заведение.