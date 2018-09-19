В Канаде школьники отравились спреем для отпугивания медведей

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Королевская полиция Ньюфаундленда заявила, что от 15 до 20 школьников пострадали в результате распыления аэрозоля для отпугивания медведей.
В Канаде школьники отравились спреем для отпугивания медведей
  • Reuters

Об этом правоохранительные органы написали на своей странице в Twitter.

«Около 15—20 школьников подверглись воздействию аэрозоля и находятся под присмотром врачей скорой помощи», — указано в сообщении.

В полиции считают, что учащиеся старшей университетской школы принца Уэльского отравились спреем для отпугивания медведей.

Правоохранительные органы расследуют данный инцидент.

12 апреля в школе №9 в украинской Виннице эвакуировали более 500 человек, после того как один из учеников распылил газ из баллончика, который принёс в учебное заведение.

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