В ЕС приветствовали обязательство КНДР демонтировать ракетные объекты

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Евросоюз считает важным шагом письменное обязательство КНДР демонтировать объекты ракетной инфраструктуры. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
В ЕС приветствовали обязательство КНДР демонтировать ракетные объекты
  • Reuters

«Мы надеемся, что эти шаги обеспечат конкретный прогресс в деле установления мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия», — говорится в заявлении Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что ЕС «готов поддержать усилия, направленные на полную, подлежащую проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что очень воодушевлён заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне. 

Отмечается, что в соглашении, подписанном в ходе межкорейского саммита, говорится о том, что КНДР демонтирует ядерный полигон Тончхан и остановит действие экспериментального ядерного реактора в Йонбёне.

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