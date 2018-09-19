В ЕС приветствовали обязательство КНДР демонтировать ракетные объекты

Евросоюз считает важным шагом письменное обязательство КНДР демонтировать объекты ракетной инфраструктуры. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Мы надеемся, что эти шаги обеспечат конкретный прогресс в деле установления мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия», — говорится в заявлении Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что ЕС «готов поддержать усилия, направленные на полную, подлежащую проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что очень воодушевлён заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

Отмечается, что в соглашении, подписанном в ходе межкорейского саммита, говорится о том, что КНДР демонтирует ядерный полигон Тончхан и остановит действие экспериментального ядерного реактора в Йонбёне.