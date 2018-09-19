США сертифицируют Ту-214 в рамках Договора по открытому небу

США сертифицируют российский самолёт наблюдения Ту-214 для его использования в рамках Договора по открытому небу 24 сентября, заявил представитель Госдепа.

«18 сентября Соединённые Штаты сообщили всем странам-участницам (договора. — RT) через официальные механизмы, предусмотренные договором, что они одобрят сертификацию российского самолёта», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, официально сертификация будет предоставлена 24 сентября.

Ранее стало известно, что во время мероприятий по международному освидетельствованию Ту-214ОН руководители иностранных делегаций подписали протокол, дающий разрешение на проведение наблюдательных полётов в рамках Договора по открытому небу.

При этом глава делегации США без объяснения причин отказался завизировать документ.