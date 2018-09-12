США не допустили российский самолёт Ту-214ОН к полётам по Договору по открытому небу

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Соединённые Штаты отказались допустить российский самолёт Ту-214ОН к полётам по Договору по открытому небу без объяснения причины. Об этом заявил в беседе с газетой «Красная звезда» начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Как отмечается, со 2 по 11 сентября на авиабазе Кубинка проходило мероприятие по международному освидетельствованию самолёта наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой российского производства OSDCAM4060.

По словам Рыжкова, руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полёты этого самолёта над территориями государств — участников Договора.

«Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона», — сказал начальник центра.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты наложили ограничения на сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока американский президент Дональд Трамп не предоставит конгрессу уведомление о «выполнении Москвой» соответствующего договора.

Позднее представитель Госдепа рассказала, что американские власти не приостанавливают своё участие в Договоре по открытому небу (ДОН) и намерены и далее выполнять данное многостороннее соглашение.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН прокомментировал решение Вашингтона ограничить сотрудничество с Россией в рамках Договора.

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