Британские СМИ назвали имена пострадавших в ресторане в Солсбери

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В Великобритании назвали имена двух людей, пострадавших после посещения ресторана в Солсбери, ими оказались 30-летняя модель Анна Шапиро и её муж Алекс Кинг. Об этом пишет газета Sun.

По данным издания, Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, а в 2008 году переехала в Лондон. Сообщается, что в 2006 году она получила израильский паспорт и больше не является гражданкой России. 

«Я бывшая российская подданная», — сказала она.

Также пострадал её муж — 42-летний гражданин Великобритании Алекс Кинг. 

Пострадавшая сообщила, что они заказали в ресторане пиццу, рыбу, овощи, картофель и вино. К концу обеда её муж почувствовал себя плохо и «стал бледнеть». 

Спустя около 15 минут модель обнаружила мужа лежащим в туалете с пеной на губах. Она отметила, что позже ей тоже стало плохо. 

Пострадавшие были госпитализированы. Кинг был введён в искусственную кому, но, по последним данным, он пришёл в сознание.

Шапиро выписали из больницы. Она находится в отеле под наблюдением полиции. 

Ранее в посольстве России заявили, что британская сторона не предоставила данные о пострадавших в ресторане в Солсбери.

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