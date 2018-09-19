Британские СМИ назвали имена пострадавших в ресторане в Солсбери
По данным издания, Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, а в 2008 году переехала в Лондон. Сообщается, что в 2006 году она получила израильский паспорт и больше не является гражданкой России.
«Я бывшая российская подданная», — сказала она.
Также пострадал её муж — 42-летний гражданин Великобритании Алекс Кинг.
Пострадавшая сообщила, что они заказали в ресторане пиццу, рыбу, овощи, картофель и вино. К концу обеда её муж почувствовал себя плохо и «стал бледнеть».
Спустя около 15 минут модель обнаружила мужа лежащим в туалете с пеной на губах. Она отметила, что позже ей тоже стало плохо.
Пострадавшие были госпитализированы. Кинг был введён в искусственную кому, но, по последним данным, он пришёл в сознание.
Шапиро выписали из больницы. Она находится в отеле под наблюдением полиции.
Ранее в посольстве России заявили, что британская сторона не предоставила данные о пострадавших в ресторане в Солсбери.