Британские СМИ назвали имена пострадавших в ресторане в Солсбери

В Великобритании назвали имена двух людей, пострадавших после посещения ресторана в Солсбери, ими оказались 30-летняя модель Анна Шапиро и её муж Алекс Кинг. Об этом пишет газета Sun.

По данным издания, Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, а в 2008 году переехала в Лондон. Сообщается, что в 2006 году она получила израильский паспорт и больше не является гражданкой России.

«Я бывшая российская подданная», — сказала она.

Также пострадал её муж — 42-летний гражданин Великобритании Алекс Кинг.

Пострадавшая сообщила, что они заказали в ресторане пиццу, рыбу, овощи, картофель и вино. К концу обеда её муж почувствовал себя плохо и «стал бледнеть».

Спустя около 15 минут модель обнаружила мужа лежащим в туалете с пеной на губах. Она отметила, что позже ей тоже стало плохо.

Пострадавшие были госпитализированы. Кинг был введён в искусственную кому, но, по последним данным, он пришёл в сознание.

Шапиро выписали из больницы. Она находится в отеле под наблюдением полиции.

Ранее в посольстве России заявили, что британская сторона не предоставила данные о пострадавших в ресторане в Солсбери.