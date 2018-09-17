Посольство России: Британия не предоставила данные о пострадавших в ресторане Солсбери
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«Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
Ранее сообщалось, что два человека почувствовали себя плохо после посещения ресторана в Солсбери.
Позднее СМИ сообщили, что оба пострадавших находятся в сознании.
При этом издание Daily Mail писало, что люди, которые почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, были русскими.