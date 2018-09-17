Посольство России: Британия не предоставила данные о пострадавших в ресторане Солсбери

Британская сторона не предоставила данные о возможном наличии россиян среди пострадавших в ресторане в Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

«Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два человека почувствовали себя плохо после посещения ресторана в Солсбери.

Позднее СМИ сообщили, что оба пострадавших находятся в сознании.

При этом издание Daily Mail писало, что люди, которые почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, были русскими.