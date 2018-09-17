Британские СМИ заявили, что пострадавшие в ресторане в Солсбери были русскими

Издание Daily Mail сообщило, что люди, которые почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в британском городе Солсбери, были русскими.

Об этом газета написала, ссылаясь на слова посетительницы ресторана.

По её словам, она сидела возле пострадавших, которые почувствовали себя плохо во время ужина.

Издание подчёркивает, что официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось, что двое человек, мужчина и женщина, заявили, что почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, который находится в Солсбери.

Позднее СМИ сообщили о состоянии здоровья пострадавших посетителей ресторана.